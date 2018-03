Miami Heat pakken 'zeven op rij' ten koste van Cleveland

18-jarige jongen die benen verloor bij crash keert terug in de Formule 3

27 maart Billy Monger verloor vorig jaar beide benen in een verschrikkelijke crash in de Formule 4, maar was vastbesloten zich terug te knokken in het racen. De jonge Brit kreeg daarbij steun van onder andere Max Verstappen, Lewis Hamilton en Jenson Button. Komend weekeinde maakt Monger zijn rentree in de racerij en stapt hij in de Britse Formule 3.