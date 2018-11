Mick Schumacher rijdt komend seizoen in Formule 2

Schumacher werd dit jaar kampioen in de Europese Formule 3 na een ijzersterke tweede seizoenshelft.



,,Ik kijk er erg naar uit om volgend jaar in de F2 te rijden. Het is een logische stap in mijn sportieve carrière, want ik wil mijn technische ervaring en rijvaardigheden verbeteren”, vertelt Schumacher.



Prema leverde in 2016 en 2017 de kampioen in de Formule 2 met Pierre Gasly en Charles Leclerc. Dit jaar reed Nyck de Vries voor het team. De Nederlander eindigde als vierde in de eindstand, achter kampioen George Russell (volgend jaar Williams), Lando Norris (volgend jaar McLaren) en Alexander Albon (volgend jaar Toro Rosso). De geruchten zijn dat De vries ook volgend jaar in de Formule 2 rijdt, maar dan voor het team van ART, de renstal waarmee Russell dit jaar kampioen werd.