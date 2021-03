Mickelson valt na 28 jaar uit top 100 wereldranglijst

LeBron sneert naar koploper: ‘In computer­spel­le­tjes speelden we nooit met Utah Jazz’

5 maart Hoewel Utah Jazz dit seizoen de best presterende ploeg in de NBA is, werden de twee spelers van de club die zijn geselecteerd voor de All Star Game pas als laatsten gekozen bij het samenstellen van de teams. LeBron James, de captain van Team LeBron, deelde zelfs een sneer uit naar Utah Jazz.