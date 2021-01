Mike Foppen net boven Nederlands record op 10 kilometer in Madrid

In de sprint om de derde plaats moest de Nederlander het afleggen tegen de Keniaanse Amerikaan Paul Chelimo. De 25-jarige Keniaan Daniel Simiu Ebenyo soleerde naar de winst in de Spaanse hoofdstad, waar de stevige wind voor lastige omstandigheden zorgde. Ebenyo kwam als eerste over de finish in 27.41.



Douma, die samen met Nageeye het Nederlands record in handen heeft, zou ook meedoen in Madrid. Hij kon echter niet naar Spanje vliegen vanwege problemen met de benodigde coronatest. ,,Helaas zal ik niet starten tijdens de San Silvestre Vallecana-loop in Madrid", schreef Douma donderdag op Instagram. ,,Achteraf had het handiger geweest om toch een PCR-test af te laten nemen.”