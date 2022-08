Mike Foppen snelt naar verdienstelijke vijfde plaats, Jorinde van Klinken grijpt naast medaille

EK zwemmen Thom de Boer als snelste naar halve finales 50 meter vrije slag

Thom de Boer heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK in Rome. De 30-jarige Nederlander tikte aan na 21,59 seconden, bijna 2 tienden sneller dan de Brit Benjamin Proud. Ook Jesse Puts is door naar de halve eindstrijd van dinsdagavond, hij zwom de achtste tijd. Kenzo Simons is uitgeschakeld.

