Mike Foppen verslaat buitenlandse concurrentie in Warandeloop

Hij hield in een machtige eindsprint de Rus Rinas Achmadejev (tweede) en de Italiaan Nekagenet Crippa (derde) af. Stan Niesten was de tweede Nederlander op de achtste plaats.



Foppen kan zich met de winst in de eerste wedstrijd uit het Nationaal Crosscircuit opmaken voor de EK veldlopen in december in Lissabon. De cross door het Warandebos geldt de laatste jaren als kwalificatiemoment voor de Europese titelstrijd. De jonge atleet probeerde deze zomer zich tevergeefs te plaatsen voor de WK atletiek in Doha. Wel mocht hij in september meedoen op de 3000 meter in de eerste continentale strijd tussen de Verenigde Staten en Europa in Minsk.