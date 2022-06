Mike Schloesser de beste van Europa: handboogschutter pakt EK-goud op compound

Nederland­se handboog­schut­ters verliezen finale van EK compound

De Nederlandse handboogschutters hebben bij de EK in München op het niet-olympische onderdeel compound genoegen moeten nemen met zilver in de landenwedstrijd. Mike Schloesser, Sil Pater en Stef Willems verloren in de finale met 238-230 van Turkije.

13:14