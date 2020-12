Milwaukee Bucks vestigen NBA-record driepunters

Dolgelukki­ge Gisin wint eerste wereldbe­ker­wed­strijd uit haar loopbaan

29 december Michelle Gisin heeft voor het eerst in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd op de slalom gewonnen. De 27-jarige Zwitserse was 0,11 seconden sneller dan de Oostenrijkse Katharina Liensberger. De derde plaats was voor Mikaela Shiffrin, op 0,57 van Gisin. Shiffrin leidde na de eerste manche nog.