Mogen ze of mogen ze niet? D-Day voor de Russen

Er zijn grofweg vier mogelijkheden. De Russen worden toegelaten, gebannen, het IOC laat de beslissing over aan de federaties of er komt een tussenoplossing: atleten uit Rusland die kunnen bewijzen vaak gecontroleerd te zijn en geen dopingverleden hebben, kunnen onder een neutrale vlag meedoen. Volgens Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit, ligt die laatste optie het meest voor de hand. ,,Het IOC leek Rusland aanvankelijk gewoon toe te laten, is mijn overtuiging. Maar nadat vier weken geleden een back up-bestand van het WADA opdook, met zeer belastend materiaal, is de kans dat de Russen mogen meedoen in mijn ogen erg verkleind. Je merkt het ook aan de toon vanuit Rusland en het IOC. Die is verhard. Rusland weet dat er een brok keihard onweerlegbaar bewijs ligt en kiest de voorwaartse aanval.” Ram zou zich kunnen vinden in de optie met de neutrale vlag. ,,Het is een geloofwaardige oplossing, een individuele toets over alle Russische atleten is prima.”