Mondkapjes tot handgel maken: vijf manieren hoe de sportwereld de strijd aangaat met corona

Mondkapjes van Ferrari

In plaats van racen met snelheden van 300 kilometer per uur is Ferrari in rap tempo bezig met de productie van mondkapjes. Het Formule 1-team probeert daarmee de zorg in thuisland Italië te helpen. Italië gaat nog altijd gebukt onder de invloed van het coronavirus. Ferrari gebruikt de 3D-printfaciliteiten uit de fabriek in Maranello om mondkapjes te maken. Ook maakt de Scuderia andere beschermingsmiddelen voor het Italiaanse zorgpersoneel, dat dagelijks wordt blootgesteld aan het snel oprukkende virus.

INEOS is meer dan een wielerploeg

INEOS zal bij sportliefhebbers vooral bekendstaan als een van de sterkste wielerploegen van het peloton, maar in de werkelijkheid is het een chemisch bedrijf dat in Europa een grote rol speelt in de productie van isopropylalcohol (IPA) en ethanol. Die twee grondstoffen zijn essentieel voor ontsmettingsmiddelen. Daarom bouwt INEOS twee nieuwe fabrieken om antibacteriële handgel te maken. De doelstelling? Binnen tien dagen 1 miljoen flesjes handgel leveren aan ziekenhuizen én winkels.

Volledig scherm Geraint Thomas (l) en Egan Bernal, renners van Ineos, werden vorig jaar tweede en eerste in de Tour de France. Rechts nummer drie Steven Kruijswijk. © BSR Agency

Formule 1-teams in Engeland slaan handen ineen

De zeven Formule 1-teams die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk werken samen aan de ontwikkeling van beademingsapparatuur voor coronapatiënten. Onder meer Mercedes, Red Bull en Renault kregen van de Britse overheid opdracht om duizenden exemplaren te maken, maar ziekenhuispersoneel constateerde dat de apparaten niet geschikt zijn om het virus te bestrijden. De Formule 1-teams zijn daarom op zoek naar een andere manier om hulp te bieden.

Ook mondkapjes van Santini

Niet alleen ploegen zetten zich in om te helpen, ook het Italiaanse kledingbedrijf Santini zet zich in. Normaal gesproken zorgt Santini voor de kleding van wielrenners Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), maar voorlopig verschuift de focus naar de productie van mondkapjes. ,,We vroegen ons bij het uitbreken van de crisis meteen af wat we als ondernemers kunnen doen’’, liet marketingmanager Paola Santini weten in gesprek met Bergamo News. Het kledingbedrijf is van plan dagelijks tienduizend mondkapjes te maken.

Volledig scherm Anna van der Breggen. © photo: Cor Vos

Stadions beschikbaar voor corona-opvang

In Wales wordt op een creatieve manier ingespeeld op het nijpende tekort aan ziekenhuisbedden. In het Millennium Stadium, dat normaal gesproken dient als stadion voor wedstrijden van de Welshe rugby- en voetbalbond, is veranderd in een opvangplek voor coronapatiënten. In het stadion worden 2.000 bedden beschikbaar gesteld. ,,Het is een voorrecht om te kunnen helpen in deze noodtoestand’’, liet bondsdirecteur Martyn Phillips weten. Over zijn achternaam gesproken: ook PSV is bereid het Philips Stadion beschikbaar te stellen als noodhospitaal.’’