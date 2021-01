‘Monsieur Dakar’ pakt veertiende eindzege, Van den Brink achtste bij trucks

Rallyrijder Stéphane Peterhansel heeft zijn bijnaam ‘Monsieur Dakar’ weer extra glans geven. De Fransman is voor de veertiende keer in zijn carrière eindwinnaar van de Dakar Rally geworden. Bij de motorcoureurs is de eindzege voor de Argentijn Kevin Benavides.

De eindwinst kwam in de twaalfde en laatste etappe niet meer in gevaar voor de rijder van een MINI-buggy. Peterhansel begon met een kwartier voorsprong op zijn naaste belager Nasser Al-Attiyah aan de proef van 200 kilometer tussen Yanbu en Djedda en verloor slecht 40 seconden op de Toyota-rijder uit Qatar. De Spanjaard Carlos Sainz (MINI) won de slotproef. Hij was 2.13 sneller dan Al-Attiyah.

Peterhansel eindigde als derde in de etappe. Hij boekte zijn achtste eindzege in deze auto-categorie. Hij won ook zes keer de Dakar Rally op een motor. De 55-jarige Fransman triomfeerde voor het eerst in 1991, dertig jaar geleden. Hij mag zich nu als eerste deelnemer ooit winnaar noemen van Dakar op drie continenten. Peterhansel zegevierde eerder in Afrika en Zuid-Amerika.

,,Dakar winnen is altijd lastig, er zijn geen makkelijke overwinningen. Het zag er dit jaar misschien wel makkelijk uit, maar het was bepaald niet eenvoudig om iedere dag de voorsprong op Nasser te controleren. Deze overwinning is een bonus, mijn eerste zege dertig jaar geleden blijft de mooiste. Dat was namelijk de zege waar ik van droomde", zei Peterhansel.

Winst Sotnikov

De Rus Dmitri Sotnikov heeft de Dakar Rally bij de trucks gewonnen. Hij verdedigde in zijn Kamaz met succes zijn leidende positie in de twaalfde en laatste etappe van de woestijnrally in Saudi-Arabië. Hij verloor door een ‘penalty’ van 2 minuten wel wat tijd op naaste belager en landgenoot Anton Sjibalov, maar behield in de eindstand bijna 40 minuten voorsprong.

De Tsjech Martin Macik won de slotproef en boekte zijn derde dagsucces in de rally. Beste Nederlander was opnieuw Martin van den Brink. De Gelderse trucker, inmiddels een Dakar-veteraan door zijn vele deelnames, werd tiende in de laatste etappe. Hij eindigde als achtste in het algemeen klassement.

Voor Sotnikov was het zijn eerste eindzege in Dakar. Hij maakt deel uit van het team van Kamaz, dat al jarenlang de rally bij de vrachtwagens domineert en voor de vijfde keer op rij de titel veroverde.

Volledig scherm Martin van den Brink tijdens de Dakar Rally. © REUTERS

Geen gevaar

De leidende positie van de 32-jarige Honda-coureur Benavides kwam tijdens de twaalfde en laatste etappe, van Yanbu naar Djedda over 447 kilometer, niet meer in gevaar. De Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec (Honda) pakte de etappewinst en werd tweede in het klassement.

Sam Sunderland uit Groot-Brittannië, die in 2017 de Dakar won, verscheen als nummer drie op het eindpodium.

Volledig scherm Kevin Benavides wint Dakar Rally bij de motoren. © AFP