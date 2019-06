Morrison haalt De Kruijf bij Oranje

De volleybalster uit Nieuwegein, die speelt in Italië, is al jarenlang een vaste waarde in de nationale ploeg. Met de Nederlandse volleybalsters eindigde ze op een historische vierde plaats bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. De middenaanvalster maakte al op 17-jarige leeftijd haar debuut in Oranje.



Morrison gunde De Kruijf wat rust na een lang seizoen. Ze verloor vorige maand met haar Italiaanse club Conegliano de finale van de Champions League. De Amerikaanse bondscoach hoopt met De Kruijf in de ploeg de Nations League positief af te sluiten.



Oranje kan de Final Six van het landentoernooi niet meer bereiken. In Rusland staan deze week de laatste reguliere wedstrijden op het programma. Dinsdag begint Nederland tegen Thailand, een dag later wacht de Verenigde Staten en donderdag speelt Oranje tegen het gastland.