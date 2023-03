MotoGP-coureur Pol Espargaro breekt kaak en rugwervel bij zware crash

Opvallende verklaring topatleet voor dopingge­bruik: ‘Ik kreeg epo in plaats van coronavac­ci­na­tie’

Zane Robertson, Nieuw-Zeelands recordhouder op de halve marathon (59.47) en marathon (2.08.19) én voormalig recordhouder op de 10.000 meter (27.33.67), is door het Nieuw-Zeelandse sporttribunaal voor acht jaar geschorst. Hij testte positief op epo, al was dat niet zijn eigen schuld, zo beweert hij in een opvallende verklaring.