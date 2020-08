MotoGP-coureur Zarco bestraft voor crash in Oostenrijk

Zarco remde als leider in de race op het circuit van Spielberg af voor een bocht, waarna de Italiaan Franco Morbidelli hard crashte met hem. Beide coureurs kwamen ten val, hun motorfietsen stuiterden over de racebaan en stichtten gevaar voor de andere coureurs. De machine van Morbidelli vloog rakelings langs negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi.

De FIM oordeelde dat Zarco ‘onverantwoord’ had gereden en besloot de Fransman te straffen. Of hij zondag al zijn straf inlost bij de Grote Prijs van Stiermarken is nog niet duidelijk. De coureur brak bij de val zijn rechterpols. Hij is inmiddels geopereerd, maar ontbrak vrijdag in de vrije training.