Motorcoureur Edwin Straver overleden na crash in Dakar Rally

Motorcoureur Edwin Straver uit Rijswijk is vrijdag op 48-jarige leeftijd overleden. Straver kwam tijdens de voorlaatste etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië na een zware crash ongelukkig ten val en liep daarbij een zware hersenbeschadiging en een gebroken nekwervel op. Die verwondingen zijn de coureur fataal geworden.

De crash speelde zich vorige week donderdag af in de duinen, waar Straver met een snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur ten val kwam. De crash zelf was niet hard, maar de Rijswijker kwam wel uiterst ongelukkig terecht. Ongeveer tien minuten lang had Straver vervolgens geen hartslag. Artsen ter plaatse reanimeerden hem, waarna hij met de helikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Daar werd geconstateerd dat hij een van zijn bovenste nekwervels had gebroken.

Hoewel zijn toestand nog altijd onverminderd kritiek was, werd Straver woensdag vanuit de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad overgevlogen naar Nederland. Daar is de coureur in de nacht van donderdag op vrijdag overleden aan zijn verwondingen, nadat opnieuw bleek dat de schade aan zijn hersenen te groot was.

Drievoudig Dakar-deelnemer

De Brabander was bezig aan zijn derde Dakar Rally. Vorig jaar won hij het eindklassement bij de kistrijders voor motorrijders die de hele rally zelf het onderhoud van hun tweewieler moeten doen. In die competitie bezette hij tot zijn fatale ongeluk de vierde plaats. Van begin af aan had Straver gezegd dat hij geen risico’s zou nemen om zijn titel te verdedigen. Zijn partner Anja en zijn ouders waren al in Saoedi-Arabië, voor de finish van de Dakar Rally.

Een dag voor zijn noodlottige val verklaarde hij nota bene nog het rustig aan te doen op gevaarlijke punten. ,,Ik rem voor alles. Als ik het niet kan zien, ga ik er ook echt niet overheen. Bij mij ging alles goed, maar ik heb gezien dat dat niet bij iedereen het geval was. Als je de gevaren niet accepteert, moet je thuisblijven”, zei hij een dag na het overlijden van collega-motorrijder Paulo Gonçalves uit Portugal.

Onderhoudsmonteur

In het dagelijks leven was Straver, die werd geboren in Almkerk, als onderhoudsmonteur werkzaam. Hij had zijn eigen bedrijf in zijn woonplaats Rijswijk. Straver komt uit een echte wegracefamilie – vader Anton is vijfvoudig Nederlands kampioen wegrace – maar zijn hart lag bij het zand.