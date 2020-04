Motormerk Ducati: twee MotoGP-races in zelfde land vanwege corona

De teambaas vervolgt: ,,Het zal niet meevallen nog tien landen te vinden die onder min of meer normale omstandigheden dit seizoen nog een race kunnen houden", zegt hij in vakmagazine Autosport. Het WK wegrace, met de MotoGP als vlaggenschip, heeft de eerste zes grands prix vanwege de uitbraak van het coronavirus moeten uitstellen en races zeven en acht in respectievelijk Italië (Mugello) en Catalonië (Barcelona) worden zeer waarschijnlijk ook geschrapt. Rechtenhouder Dorna en de internationale motorsportfederatie FIM lieten eerder weten dat ze heel blij zouden zijn als er dit jaar een verkort kampioenschap van tien races kan plaatsvinden.



Ciabatti vindt dat optimistisch gedacht. ,,Deze noodtoestand verdient een realistische kijk op de zaken. Twee races binnen tien dagen tijd verdeeld over vijf landen is wellicht beter. Je bespaart ook nog eens kosten op het transport. En misschien moeten we ook het idee overboord gooien dat er dit jaar een wereldkampioen moet komen. Het is niet dat wij dat willen, maar als team en bedrijf moet je anticiperen op wat er kan gebeuren. Daarmee nemen we ook onze verantwoordelijkheid", aldus de topman van Ducati, die met de fabrieksrijders Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci actief is in de MotoGP.