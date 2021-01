Motorrijder Cherpin overlijdt week na val aan verwondingen

De organisatie van de rally meldde dat de 52-jarige bedrijfsleider donderdag stierf in het vliegtuig dat hem vanuit Djedda naar Frankrijk vloog. Cherpin, die niet tot de toprijders behoorde, raakte bij de crash op 10 januari zwaargewond. Toen de hulpdiensten per helikopter ter plaatse kwamen was de Fransman niet meer bij bewustzijn. In het ziekenhuis van Sakaka onderging hij een spoedoperatie, sindsdien werd hij in een kunstmatige coma gehouden.



Cherpin nam voor de vierde keer deel aan de Dakar Rally. In 2009 en 2012 haalde hij de finish. In 2015 moest hij opgeven met motorproblemen. Voor zover bekend is Cherpin het 31e dodelijke slachtoffer onder de deelnemers sinds de eerste editie van de beruchte woestijnrally in 1979, toen nog Parijs-Dakar geheten.



Vorig jaar, toen de rally voor het eerst voerde door Saudi-Arabië, vielen er twee doden te betreuren, onder wie de Nederlandse motorcoureur Edwin Straver. Hij stierf ruim een week na een zware val aan zijn verwondingen.