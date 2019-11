München organiseert in 2022 tweede multi-EK

München huisvest in 2022 een gecombineerd EK van diverse sporten. Tussen 11 en 21 augustus wordt in München om de Europese titels gestreden in de sporten atletiek, wielrennen, golf, turnen, roeien en triatlon.

Vorig jaar vonden voor het eerst gecombineerde Europese kampioenschappen plaats, in de Schotse stad Glasgow. Tegelijkertijd werden in Berlijn de EK atletiek gehouden.

Voor de tweede editie van het multi-EK is gekozen voor München. De stad in Beieren organiseerde in 1972 de Olympische Spelen en dat is in 2022 precies vijftig jaar geleden. De meeste evenementen vinden plaats in het Olympiapark, waar diverse sportfaciliteiten zijn. In vergelijking met het vorige gecombineerde EK staat zwemmen nu niet op het programma.

,,Ik spreek namens alle deelnemende sporten als ik zeg dat we heel blij zijn dat we naar het prachtige München gaan”, aldus Svein Arne Hansen, voorzitter van de Europese atletiekbond en bestuurslid van de organisatie van het multi-EK. ,,Het is een prachtig eerbetoon aan het Olympiapark dat we onze individuele EK’s daar samenbrengen, vijftig jaar na de Spelen. We gaan veel van die iconische sportlocaties daar opnieuw gebruiken.”

Het Nederlands voetbalelftal veroverde in 1988 de Europese titel door de toenmalige Sovjet-Unie in de finale in het Olympiastadion met 2-0 te verslaan. Rond het voetbalveld ligt een atletiekbaan van 400 meter.