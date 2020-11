Na 29 nederlagen wint Argentinië eindelijk van All Blacks

Alle punten voor de Argentijnen kwamen op naam van Nicolas Sanchez. ,,Dit is een grote dag voor het Argentijnse rugby”, verklaarde captain Pablo Matera na het duel dat in Sydney werd gespeeld.



De Tri Nations is de tegenhanger van het Zeslandentoernooi in Europa. Aanvankelijk ging het om een toernooi tussen Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. Argentinië kwam daar in 2012 bij, waarna de officiële naam The Rugby Championship werd.