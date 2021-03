Na 46 jaar weer een Nederlandse kunstschaatsster op de Olympische Spelen

Nederland zal volgend jaar in Peking voor het eerst sinds 1976 weer bij het kunstrijden op de schaats vertegenwoordigd zijn op de Olympische Spelen. Dat is te danken aan het puike optreden van Lindsay van Zundert tijdens de WK afgelopen week in Stockholm. De 16-jarige Brabantse eindigde in Zweden als zestiende en haalde daarmee namens Nederland een olympisch startbewijs binnen. De Olympische Winterspelen worden volgend jaar van 4 tot en met 20 februari gehouden in Peking, de hoofdstad van China.

Sportkoepel NOC*NSF heeft nu besloten om de olympische norm van de internationale schaatsunie (ISU) aan te houden. Dat betekent dat Nederland komend jaar tijdens de Winterspelen in Peking sowieso bij de vrouwen deelneemt aan het kunstrijden. Van Zundert, die op 1 februari pas zestien werd, kan in theorie nog gepasseerd worden door een andere Nederlandse kunstrijdster die in het najaar twee keer 186 punten zou weten te behalen. Dan treedt de interne selectieprocedure in werking. De kans daarop is echter zeer klein.

,,Lindsay is zonder twijfel dé revelatie van het jaar in het kunstrijden”, laat technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond KNSB opgetogen weten. ,,Ze is een groot talent en heeft zich met name in de afgelopen periode stormachtig ontwikkeld. Nederland mag supertrots zijn dat we na 45 jaar weer olympisch kunnen kunstrijden.”

Dianne de Leeuw was de laatste Nederlandse kunstrijdster die aan de Winterspelen deelnam. De geboren Amerikaanse, die een Nederlandse moeder heeft, behaalde olympisch zilver in 1976 in Innsbruck. Icoon Sjoukje Dijkstra nam drie keer deel aan de Olympische Spelen, met zilver in 1960 en goud in 1964.

,,Ik ben heel blij”, zegt Van Zundert in een eerste reactie aan BN De Stem. Vandaag werd ze gebeld door Remy de Wit van de KNSB om haar het goede nieuws te brengen. ,,Ik ga mezelf nu voorbereiden op de Spelen.” De Etten-Leurse maakt zich alvast niet druk om het voorbehoud dat het Nederlandse ticket nog naar een ander kan gaan. Mits die tijdens internationale wedstrijden twee keer hoger scoort dan 186 punten. Op dit moment is er maar één kunstrijdster die bij Lindsay van Zundert in de buurt komt, en dat is Niki Wories. ,,Ik ga gewoon van mezelf uit”, zegt Van Zundert. ,,Tijdens het WK haalde ik 174 punten en daar ik komend seizoen overheen gaan. Als mijn triple-triple goed is, ga ik die gebruiken in de wedstrijden. Dan kom je al veel hoger.”

Voor Van Zundert is het Olympische startbewijs de afsluiting van een wonderbaarlijk goed seizoen. Eerst plaatste zich verrassend voor het WK. Dat ze zich vervolgens met een foutloze korte kür kwalificeerde voor de finale hadden ook al weinigen voor mogelijk gehouden en in de eindstrijd liet ze nog eens acht vrouwen achter zich, waardoor ze als zestiende eindigde.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP