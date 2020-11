Na beste Nederlandse prestatie begint voor Jelinkova de jacht op olympisch succes

China 2022Met een tiende plaats in het Oostenrijkse Lech heeft Adriana Jelinkova (25) het beste Nederlandse resultaat ooit geboekt in een wereldbekerwedstrijd alpineskiën. Het wakkert haar honger naar meer maar weer eens aan. ,,De Olympische Winterspelen? Ik heb het zeker in me om mee te doen voor de medailles.’’

Eigenlijk stapte ze zonder verwachtingen in de auto naar Lech, een gemeente in het westelijke deel van Oostenrijk waar ze woont. Wat ze van de reuzenslalom, een nieuwe discipline, moest verwachten? Ze had geen flauw idee. ‘Ik kijk wel hoe het loopt’, mijmerde ze in aanloop de start. Na slechts één training besloot ze zichzelf toch maar voor de leeuwen te gooien. Het resultaat was indrukwekkend: een tiende plaats, waarmee ze het Nederlandse record van Angelika van der Kraats uit 1985 overtrof.

,,Ik ben echt enorm trots’’, klinkt het opgewekt door de telefoon. ,,Dit geeft me zo veel energie. De reacties van mensen geven aan hoe blij ik hiermee moet zijn.’’ Toch bracht haar realisme Jelinkova vrijwel direct weer terug op aarde. ,,Het leven gaat gewoon weer door, het is niet zo dat we nu tevreden zijn. We willen meer.’’

‘We’ is in dit geval het hoofdpersoon zelf met haar kleine begeleidingsstaf, bestaande uit haar trainer René Rijsdijk en moeder. Het drietal werkt al jaren aan het voor skiërs hoogst mogelijke doel: de Olympische Winterspelen. Twee keer greep ze naast kwalificatie, 2022 móét ze erbij zijn. ,,Ik ben met de tiende plek van gisteren in ieder geval uitstekend op weg.’’

Ze kan een ticket verdienen door twee keer in de top zestien te eindigen bij een World Cup of één keer bij de beste acht. De laatste jaren kreeg ze vaak die ene frustrerende vraag. 'Waarom ben je er eigenlijk niet bij?' ,,De eisen zijn gewoon enorm hoog. Die hoge klasseringen behaal je niet zomaar'', verklaart de 25-jarige. ,,Ik werk maar met twee begeleiders, hè. Mijn concurrenten hebben een veel groter team om zich heen. Ik ga steeds meer merken hoe groot verschil dat maakt. Maar ja, daar hebben wij helaas het budget niet voor.''

,,Mijn coach is uitgeput, mijn moeder is zwaar vermoeid’’, vervolgt Jelinkova. ,,Maar we weten waar we het voor doen.’’ Volgend jaar staat het WK in Cortina op de planning, het jaar daarna volgen de Winterspelen in China. Ze moet en zal erbij zijn, als beloning voor de keuze die ze al op elfjarige leeftijd maakte om naar Oostenrijk te verhuizen. ,,Ik heb mijn vrienden en familie verlaten om mijn dromen na te jagen. In Nederland was het lastig om een carrière op te bouwen.’’

Dat lukte in Oostenrijk wel. Precies daar gaat ze zich voorbereiden op de belangrijke World Cup-duels, die haar een plek op de Olympische Winterspelen moeten bieden. ,,Ja, 2022 staat wel omcirkeld in mijn agenda’’, lacht Jelinkova. ,,Ik wil er dolgraag bij zijn. Als ik meedoe, weet ik van mezelf dat ik mee kan doen bij de besten. Een medaille? Ik weet dat ik het kan. Maar eerst maar eens kwalificeren, dat is al lastig genoeg.’’

Jelinkova in actie in 2019.