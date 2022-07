Na een jaar van uitersten azen zusjes Smulders op wereldtitel BMX: ‘We gunnen elkaar de wereld’

Altijd waren ze onafscheidelijk. Laura (28) en Merel (24) Smulders trainden samen én woonden samen. Want ze zijn niet alleen zussen, maar ook beste vriendinnen. Vorig jaar zomer kozen ze hun eigen weg. Merel verliet het huis van Laura in Wijchen en betrok een studio in Nijmegen, waar ze rechten studeert.



,,Ik had het heel fijn bij Laura, genoot van haar kookkunsten, maar ik had de behoefte aan mijn eigen plekje”, zegt Merel. ,,Soms had ik het gevoel dat ik nog bij mijn moeder woonde. Dan moest ik van Laura spullen opruimen, omdat ze in de weg zouden liggen. Dat vond ik andersom ook weleens, maar dat kon ik niet zeggen, omdat het huis van haar is.”