Na Trump-boycot weer NBA-ploeg gehuldigd in Witte Huis

Deze schoenen van Michael Jordan zijn de duurste sneakers ooit

De schoenen die basketballegende Michael Jordan in 1984 in zijn eerste seizoen in de NBA droeg, hebben bij een veiling een bedrag opgeleverd van 1,47 miljoen dollar. Omgerekend is dat 1,26 miljoen euro. Volgens veilinghuis Sotheby’s zijn de witte Nike Air Ships van Jordan daarmee de duurste sneakers ooit.

25 oktober