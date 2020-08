Na zeven jaar zijn de trucs van zwemcoach Lucas uitgewerkt bij Van Rouwendaal

Door Natasja Weber



Als een bedeesd meisje van 19 kwam Sharon van Rouwendaal in 2013 binnen bij Philippe Lucas; de coach die in het verleden grote successen boekte met de Laure Manaudou (Fra), Camelia Potec (Roe) en Federica Pellegrini (Ita). Van Rouwendaal deed in haar beginperiode alles wat haar coach haar opdroeg. Een training van 10x800 meter op hoog tempo? Van Rouwendaal vloekte wat binnensmonds, verklaarde haar coach voor gek maar liet zien dat ze het echt wel aankon. Zelfs in de ochtendtraining. Weerwoord durfde ze Lucas niet te geven want ze had geen zin om straftraining te krijgen of het zwembad te worden uitgestuurd.



Zeven jaar lang zag Van Rouwendaal vele zwemmers komen en gaan bij Lucas. Eerst op de trainingslocatie in het Zuid-Franse Narbonne en vanaf 2017 in Montpellier. De meeste zwemmers hielden het nog geen jaar uit bij de man die bekendstaat om zijn beulstrainingen van circa 90 kilometer per week, psychologische spelletjes, scheldkanonnades én zijn humor.