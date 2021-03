Nadine Visser prolongeert met ijzersterke race Europese titel op 60 meter horden

Visser verdedigde in Torun de Europese titel die ze twee jaar geleden veroverde in Glasgow. Toen was ze een van de kanshebbers, nu de onbetwiste favoriete. Die status deerde haar weinig; Visser oogde zelfverzekerd en liep zich met praktisch foutloze races in de series en de halve finales naar de eindstrijd. Haar gouden race in de finale gaat de boeken in als een nagenoeg perfecte.

De specialiste heeft de afgelopen winter verder geslepen aan haar techniek. Haar kracht is met grote stappen uit het startblok komen, na acht passen de eerste horde nemen en kort achter het hekje landen. Doet ze dat goed, dan kan ze doorversnellen. Het was de tweede keer dit seizoen dat ze haar Nederlands record verbeterde. Ze liep eerder dit seizoen 7,81 in Madrid.

De pas 19-jarige Zoë Sedney, die heel verrassend de finale had bereikt, eindigde als zevende in 8,00. Sedney is een van de grote beloftes in de Nederlandse atletiek. Ze won al zilver op de EK voor junioren in 2018 en boekte dit indoorseizoen grote progressie. Ze verbeterde haar persoonlijk record met 7,98. Ze is de jongere zus van Naomi Sedney, die op de EK in Torun werd uitgeschakeld in de halve finales van de 60 meter.

Koen Smet

Hordeloper Koen Smet kon een sterk optreden op de EK niet bekronen met een medaille. De Amsterdammer eindigde op de titelstrijd in het Poolse Torun als zevende in de finale van de 60 meter horden. De elfvoudig Nederlands kampioen (outdoor meegerekend) noteerde een tijd van 7,73 seconden en dat was boven zijn persoonlijk record van 7,65. In de halve finales liep hij 7,69.

De Fransman Wilhem Belocian veroverde het goud in 7,42. De Brit Andy Pozzi won het zilver in 7,43. Het brons ging naar de Italiaan Paolo Dal Molin in 7,56.

Volledig scherm Nadine Visser wint de 60 meter horden. © ANP