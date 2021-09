Nadine Visser snelt naar Nederlands record op 100 meter horden

Liemarvin Bonevacia kwam bij de mannen niet in de buurt bij het Nederlands record dat hij onlangs in Bern bracht op 44,48 seconden. In het volgepakte Letzigrund-stadion kwam de 32-jarige atleet van Curaçao nu tot een tijd van 45,35. Daarmee werd de nummer 8 van de olympische finale vijfde. De Amerikaan Michael Cherry, vorige week in Brussel ook al de snelste, won in 44,41. Het verschil met nummer 2 Kirani James uit Grenada was één honderdste van een seconde.