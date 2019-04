Nageeye na nieuw Nederlands record: Ik kan nog veel harder

Door Rik Spekenbrink



Een kramp in zijn linker hamstring, iedere keer dat hij wilde versnellen, maakte dat Nageeye vanaf 32 kilometer ‘berekenend’ had moeten lopen. Hij voelde lichte paniek, uitvallen zou een drama zijn. ,,Dan was alles kapot geweest, had ik hier nu huilend gezeten. Daarom voel ik me opgelucht. Het geeft ook juist vertrouwen dat ik ondanks die klachten 2.06.17 kan lopen. Maar het voelt ook dubbel.”



Die hamstringklachten spelen Nageeye (30) al enige tijd parten. Ook in Kenia, waar hij de afgelopen maanden trainde, had hij er vaak last van. ,,Maar alleen bij de massages, niet tijdens de training.” Het schoot daarom in de laatste tien kilometer van de marathon door zijn hoofd. Moest hij uitstappen? Moest hij even stoppen om te rekken? Of gewoon zijn constante tempo aanhouden en dus maar niet versnellen. Hij koos voor het laatste, werd vierde en haalde bijna twee minuten van zijn eigen persoonlijke, Nederlandse record af. ,,Maar ik heb nu niet het gevoel dat ik een marathon heb gelopen. Niet één keer had ik het moeilijk.”