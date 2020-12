Nageeye wil in Valencia minuut onder zijn marathonrecord lopen

Abdi Nageeye is vooral dankbaar dat hij na twaalf wedstrijdloze maanden zondag in Valencia eindelijk weer eens een marathon kan lopen. ,,We willen allemaal weer graag hardlopen. Ik weet niet eens meer hoe het voelt om lange tijd boven de 20 kilometer per uur te lopen”, zegt de 31-jarige Nederlands recordhouder (2.06.17).

Nageeye verbleef de afgelopen maanden in coronatijd in Kenia. Tijdens de lockdown moest hij alleen trainen, vanaf augustus kon hij weer onder ‘normale’ omstandigheden in het trainingskamp in Kaptagat zijn loopjes maken. Vaak samen met Eliud Kipchoge, de wereldrecordhouder die op 5 minuten bij hem vandaan woont en zo gedisciplineerd is, dat Nageeye ook braaf zijn trainingen bleef voortzetten.

Het gevolg is dat hij zich zeer fit en gezond voelt. En vooral gretig is na een jaar geen marathon. ,,Ik wil een minuut van mijn nationaal record afhalen, dus mik ik op een tijd van 2.05.15 of zoiets. Ik train met de beste hardlopers van de wereld en die trainingen geven aan dat ik dat tempo aankan”, zegt hij vanuit Valencia. ,,Ik zal zelfs weggaan op een schema van 2.03, want ik moet mee met de eerste groep die halverwege in 1.01.30 wil doorkomen. De tweede groep gaat te langzaam voor mij, dus ik heb geen keuze. Ik wil het risico nemen en in deze wedstrijd laten zien dat ik de aansluiting met de wereldtop heb gevonden.”

Het gros van de atleten die in Valencia aan de start verschijnen, doet een poging de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio te lopen. Veel mogelijkheden zijn er namelijk niet in de uitgedunde marathonkalender. Nageeye heeft zich al gekwalificeerd, maar Tokio speelt nog niet echt in zijn hoofd. “Normaal kijk je heel erg uit naar dat evenement, maar door het uitstel is het ineens anders. Ik ga er maar vanuit dat het in maart of april wel gaat kriebelen, maar nu mis ik dat gevoel nog.”

Inspiratie

Het komt hem qua prestatie niet slecht uit dat Tokio een jaar later dan gepland is. ,,Dat is wel gunstig voor mij, nog een jaar extra training om beter te worden. Ik train nu vaak met jongens die 2.05 of 2.06 in de benen hebben en in de meeste trainingen ben ik beter. Ik kan me zeker meten met mijn teamgenoten.’'

Nageeye begint voorzichtig al aan zijn carrière na de atletiek te denken. ,,Ik wil doorgaan tot de Spelen van 2024. Dan ben ik 35 en als marathonloper misschien wel op mijn sterkst. Ik ben begonnen met wat kleine zaken op te pakken, want heel graag zou ik wat willen betekenen voor de atletiek in mijn geboorteland Somalië. Zij kunnen die hulp zeker gebruiken. Voor mij is dat ook een inspiratie om de komende jaren harder te lopen en naar tijden van 2.04 of zelfs 2.03 te gaan. Hoe bekender je naam in Europa en de wereld, hoe meer je van de grond krijgt.”

De atleet heeft nog iets om naar uit te zien in Valencia. Nageeye zal eindelijk herenigd worden met vrouw en kinderen. Hij zag ze door de reisbeperkingen en visumproblemen anderhalf jaar niet.