Nakagami eerste Japanner in zestien jaar met poleposition MotoGP

De Italiaan Franco Morbidelli, die in de training het snelst was, kwalificeerde zich als tweede. Hij was 0,063 seconden langzamer. Nakagami is de eerste Japanner in zestien jaar die een poleposition grijpt, sinds Makoto Tamada in Valencia. ,,Het is een ongelooflijk gevoel", zei Nakagami. ,,Tot nu toe gaat alles vrij goed. Ik ben erg trots, maar het belangrijkste is morgen."