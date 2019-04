Nationale titels voor roeisters Scheenaard en Paulis

De olympische kampioene in de lichte dubbeltwee, met de inmiddels gestopte Maaike Head, was ruim 6 seconden sneller dan Martine Veldhuis. Iris Hochstenbach eindigde als derde. Titelverdedigster Marieke Keijser, de nieuwe roeipartner van Paulis in de lichte dubbeltwee, ontbrak wegens een blessure. Aletta Jorritsma en Veronique Meester prolongeerden de titel in de twee-zonder. Ellen Hogerwerf en José van Veen eindigden op 0,35 seconde als tweede. Het brons was voor Ymkje Clevering en Karolien Florijn.

Mannen

Bij de mannen ontbraken de betere roeiers. Zij volgen dit seizoen hun eigen trainings- en wedstrijdprogramma in de grotere boten. Guillaume Krommenhoek veroverde de titel in de skiff. Bij de lichte skiff ging het goud naar Obbe Tibben. In de twee-zonder zegevierden Jacob van de Kerkhof en Kaj Hendriks.



Voor de Nederlandse toproeiers zijn dit seizoen de EK in Luzern (31 mei - 2 juni) en de WK in Linz (25 augustus - 1 september) belangrijke meetmomenten. Bij de wereldtitelstrijd in Oostenrijk zijn tickets per land te verdienen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Een plaats bij de eerste zes levert Nederland in elke klasse een olympisch startbewijs op. Bij de achten is een plek in de top vijf voldoende.



De roeiers beginnen komende maand in Plovdiv aan het wereldbekerseizoen (10-12 mei).