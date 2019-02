NBA gaat competitie opzetten in Afrika

Schippers pakt NK-titel op 60 meter, 15-jarige Seedo derde

18:38 Dafne Schippers heeft haar titel op het NK indoor op de 60 meter geprolongeerd. In Apeldoorn was de Utrechtse het snelst met een tijd van 7,18. De pas 15-jarige N'Ketia Seedo werd derde met een tijd van 7,27 seconden. Daarmee is ze één honderdste sneller dan Schippers ooit was als junior.