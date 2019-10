NBA-titelstrijd: Battle of LA met LeBron James vs Kawhi Leonard

VoorbeschouwingMaken LA Lakers en Clippers de NBA eindelijk minder voorspelbaar? Want Golden State Warriors stond de afgelopen vijf jaar steeds in de finale. Op vorig seizoen na was Cleveland Cavalliers steeds de tegenstander. Komende nacht staan de twee rivalen uit Los Angeles bij de seizoensstart tegenover elkaar.

LeBron James werd met Miami Heat en Cleveland Cavalliers NBA-kampioen. In zijn tweede seizoen bij LA Lakers is zijn ploeg een van de favorieten. Zelf wijst King James graag ook naar rivaal Clippers. ,,Het Staples Center (de thuishaven van Lakers en Clippers, red.) is de grote winnaar van afgelopen zomer. Als je basketbalfan bent en je hebt de kans om de ene avond de Clippers te zien en op de andere de Lakers… Het gebeurt allemaal in het Staples Center.”

Lees ook Tweet met steun aan Hongkong valt volledig verkeerd en kost NBA geld Lees meer

Dat het in de NBA misschien gaat uitlopen op een ‘Battle for LA’ heeft alles te maken met het binnenhalen van Kawhi Leonard. De 28-jarige Amerikaan, geboren in Los Angeles, leidde Toronto Raptors afgelopen seizoen naar de eerste titel. Leonard gaat de komende vier jaar 126 miljoen euro verdienen.

Ook Paul George, die overkomt van Oklahoma City Thunder, is een grote aanwinst. Al ontbreekt de man, die in 2014 met San Antonio Spurs kampioen werd, komende nacht in de derby met LA Lakers wel vanwege een schouderblessure.

Volledig scherm LA Clippers presenteert de aanwinsten Kawhi Leonard en Paul George. © AP

Davis

Lakers versterkte zich ook met Anthony Davis. Met de komst van Davis hopen de Lakers weer successen te kunnen vieren. Vorig jaar werd ondanks de komst van LeBron James voor het zesde opeenvolgende seizoen de play-offs niet gehaald.

Volledig scherm Kawhi Leonard (rechts). © AP

Dankzij onder anderen Jerry West, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O’Neal en Kobe Bryant werd La Lakers 16 keer kampioen. Terwijl LA Clippers nooit verder zijn gekomen dan de halve finale van Western Conference. Daarom zegt Lakers-aanwinst Davis over de wedstrijd van komende nacht: ,,De Clippers hebben een sterk team, maar voor ons gaat wat verder gaat dan deze rivaliteit, en hen verslaan zal ons geen kampioenen maken, en dat is hét doel.”

Het grootste deel van de algemeen directeuren in de NBA ziet LA Clippers echter als favoriet. Liefst 46 procent denkt dat met de komst van Kawhi Leonard de Clippers de te kloppen ploeg is. Vannacht om 04.30 uur (Nederlandse tijd) is in het Staples Center misschien wel een voorproefje te zien van de NBA-finale.

Volledig scherm Anthony Davis (rechts) moet LeBron James (links) bijstaan in de titeljacht van LA Lakers. © AFP

Volledig scherm Kawhi Leonard viert feest na de titel met Toronto Raptors. © AP