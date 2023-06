Nederland met 43 atleten naar EK in Polen, Femke Bol laat horden aan Cathelijn Peeters

Miami Heat trekt stand in NBA-finale weer gelijk met nipte zege in Denver

De basketballers van Miami Heat hebben de spanning teruggebracht in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg versloeg Denver Nuggets zondag in de Ball Arena in Denver met slechts drie punten verschil: 111-108. Daarmee is de stand in de best-of-seven serie nu weer in evenwicht: 1-1.