Nederland met Schulting en Knegt naar goud op gemengde estafette

De Nederlandse shorttrackers hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht goud gewonnen op het onderdeel gemengde estafette. Het team van bondscoach Jeroen Otter bleef Hongarije in de Optisport Sportboulevard net voor.

Voor Nederland kwamen Sjinkie Knegt, Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Jens van ‘t Wout in de eindstrijd in actie. Knegt nam de plaats in van Itzhak de Laat, die in de halve finale nog deel uitmaakte van het viertal. Van ‘t Wout nam de laatste ronden voor zijn rekening en finishte net als eerste. Hongarije won zilver en China brons.

Vorig weekeinde strandde het Nederlandse team bij de wereldbeker Dordrecht al in de kwartfinale vanwege diskwalificatie. De gemengde estafette is begin volgend jaar in Beijing een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen.

Tweede goud Schulting en Poutsma

Ook de shorttracksters pakten goud op het onderdeel aflossing. Kopvrouw Schulting bleef samen met Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer het Canadese team (zilver) en Italië (brons) voor. Zuid-Korea was als derde geëindigd, maar dat team werd gediskwalificeerd.

Het was voor de Oranje-rijdsters de derde zege in vier wereldbekerwedstrijden. De shorttracksters moesten zich één keer met zilver tevreden stellen.

De Nederlandse mannen werden al vroeg in het toernooi uitgeschakeld op het onderdeel aflossing.

Individueel brons

Schulting slaagde er niet in de 1000 meter te winnen. De regerend olympisch kampioene op die afstand moest genoegen nemen met brons. De zege ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Minjeong, voor de Canadese Kim Boutin.

Schulting eindigde een dag eerder op de 1500 meter ook als derde. Op de 500 meter moest de 24-jarige shorttrackster na een val met plek vier genoegen nemen.

Volledig scherm Suzanne Schulting (l) grijpt op de 1000 meter mis, ziet ook bondscoach Jeroen Otter. © ANP

Vorig weekeinde won Schulting, die over ruim twee maanden als grote favoriete aan de Olympische Spelen in Beijing begint, vier gouden medailles bij de wereldbekerwedstrijden in Debrecen.

Bij de mannen bleef Nederlands succes uit. Itzhak de Laat eindigde in de eerste halve finale als laatste. In de B-finale moest de shorttracker zich tevreden stellen met de vierde plaats. In de A-finale ging de zege naar de Hongaar Shaoang Liu, voor zijn landgenoot John-Henry Krueger en de Italiaan Pietro Sighel. Sjinkie Knegt werd vrijdag in de voorronden gediskwalificeerd. Jens van ‘t Wout wist de halve finales ook niet te bereiken.

Bekijk hieronder onze sportvideo's.