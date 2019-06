Nederlands record voor speerwerpster Schol

Waterpolo­team loot gunstig in EK-kwalifica­tie

18:00 De Nederlandse waterpolomannen hebben gunstig geloot voor de EK-kwalificatie. Oranje speelt in oktober in eigen land tegen Turkije en Litouwen. Beide landen werden in 2018 met ruim verschil verslagen door het Nederlands team. De KNZB zal zo snel mogelijk de locatie voor het EK-kwalificatietoernooi bekendmaken.