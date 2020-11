Nederlandse basketbalvrouwen verliezen na goed begin van Slowakije

EK 2022 Schagen ziet op tegen kwalifica­tie­du­el met Turkije: ‘Van trainen is het niet gekomen’

3 november Handballer Bobby Schagen (30) heeft weinig vertrouwen in een goede afloop van de wedstrijd tegen Turkije, morgen in Almere. ,,We moeten die wedstrijd zien door te komen’’, zegt de hoekspeler van Oranje. ,,Normaal gesproken hebben we individueel betere spelers dan Turkije, maar met deze gebrekkige voorbereiding wordt het niet makkelijk.’’