Nederlandse curlingmannen verliezen op EK ook van Duitsland en Rusland

Hirscher begint seizoen met zege op slalom

18 november Marcel Hirscher is het wereldbekerseizoen alweer begonnen met een zege. De Oostenrijker won in het Finse Levi de eerste slalom, al was het verschil klein. Hirscher was in twee manches 0,09 seconde sneller dan de Noor Henrik Kristoffersen. De derde plaats was voor de Zweedse olympisch slalomkampioen Andre Myhrer.