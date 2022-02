Nederlandse hockeysters loten Duitsland en Ierland voor WK in eigen land

Nederland neemt het op tegen Duitsland, Ierland en WK-debutant Chili. In totaal doen er 16 landen mee aan het toernooi, dat voor het eerst in de geschiedenis in twee landen wordt gespeeld.

De poulewedstrijden van twee poules worden gespeeld in Spanje, waaronder de poule met de Spaanse dames. De andere twee poules worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amsterdam (waaronder de poule met de Nederlandse Dames). Ook de cross-overs en kwartfinales worden over beide landen verdeeld. De halve finales en finales vinden, zo spraken beide landen met de FIH af, plaats in Spanje.