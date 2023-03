Nederlandse topgolfer gooit roer om: ‘Ik moest altijd de beste Joost Luiten zijn’

Hoogsprin­ger Douwe Amels stunt met historisch goud op EK indoor: ‘Ik heb iets geks gedaan’

Douwe Amels sprong in Istanboel over 2,31 meter en naar een ongekend verhaal. Nooit kwam hij verder dan de achtste plaats op een EK. Nu, op zijn 31ste en na jaren stug doorzetten, won hij goud. Op dezelfde dag dat de 19-jarige Britt Weerman al voor zilver had gezorgd.