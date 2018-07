Nederlandse turners winnen landenwedstrijd

Márquez pakt polepositi­on op Sachsen­ring

16:13 Marc Márquez start morgen in de Grand Prix van Duitsland van poleposition in de MotoGP. De regerend wereldkampioen uit Spanje was in de kwalificatierace op de Sachsenring net iets sneller dan de Italiaan Danilo Petrucci. De Spanjaard Jorge Lorenzo veroverde de derde startplek.