Nederlandse volleyballers hebben volgende ronde EK in vizier na zege zonder setverlies op Tsjechië

Tuinstra tevreden na ‘een van belangrijkste poulewedstrijden’

,,Dit was voor ons een van de belangrijkste wedstrijden in de poule”, zei Tuinstra na afloopt van de clash met Tsjechië. ,,We hadden ons goed voorbereid en dan is het mooi om te zien als het bedachte plan goed wordt uitgevoerd. Maandag spelen we tegen Denemarken. Een dag rust komt ons goed uit. Lekker rusten, slapen en naar de fysio.”



De volleyballers doen voor de 28ste keer mee aan het EK. De meeste succesvolle deelnames kende Nederland tussen 1989 en 1997. In die periode werd op vijf opeenvolgende EK’s een medaille behaald. Na twee keer brons (1989 en 1991) en twee keer zilver (1993 en 1995) behaalde Nederland tijdens het EK van 1997 in eigen land het goud. Op het laatste EK, in 2021, strandde de ploeg in de kwartfinales.



Het EK word gehouden in vier landen. Naast Noord-Macedonië zijn dat Italië, Bulgarije en Israël.