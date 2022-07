Nederlandse volleyballers ondanks nederlaag naar kwartfinale Nations League

Dafne Schippers moet zich in Kortrijk afmelden voor finale 100 meter door rugklach­ten

Dafne Schippers heeft zich vanwege rugklachten afgemeld voor de finale van de 100 meter bij wedstrijden in Kortrijk. De Utrechtse sprintvedette kwam in de series tot een tijd van 11,37 seconden, ver onder haar beste seizoentijd van 11,13. Die liep ze vorige week in de Zwitserse stad La Chaux-de-Fonds.

9 juli