Nederlandse volleybalsters zonder problemen langs Kameroen bij WK in eigen land

Nederland blijft foutloos bij het WK volleybal in eigen land. Na de sterke zege op Kenia werd zondagmiddag ook Kameroen in drie sets verslagen: 25-11, 25-20, 25-13.

In de eerste wedstrijd van het toernooi gaven de speelsters toe nog zenuwachtig te zijn, wat resulteerde in een matige openingsfase. Maar de jonge ploeg van bondscoach Avital Selinger had tegen Kameroen weinig moeite om snel uit te lopen. Nadat de eerste paar punten gelijk waren verdeeld, pakte Nederland vol zelfvertrouwen snel een voorsprong van 10 punten in de eerste set. De Afrikaanse tegenstanders hadden geen oplossing voor het nagenoeg foutloze spel van het team, de hoge blocks van Eline Timmerman en snoeiharde smashes van Celeste Plak.

Volledig scherm Celeste Plak en Eline Timmerman vormden een sterk blok tegen Kameroen. © ANP

Maar één en al feest werd het niet. In de tweede set kreeg Kameroen, dat bij het WK in 2018, 2014 én 2006 als 21ste eindigde, de verdediging wel op orde. Het gaf ze een voorsprong van vier punten, maar halverwege de set leefde Nederland op en trok de ploeg ook de tweede set naar zich toe: 25-20.

In datzelfde ritme ging Nederland door in de derde en laatste set. Mede dankzij een ijzersterke service van Nika Daalderop bleef Kameroen kansloos: 25-13. De meeste punten van het duel werden gemaakt door aanvoerster Anne Buijs (10) en Daalderop (10). Namens Kameroen maakte sterspeelster Estelle Adiana er liefst 12.

'De kop is eraf’

,,We zijn blij met deze overwinning, want de eerste wedstrijd was moeizaam", zei Britt Bongaerts achteraf bij NOS. ,,De kop is eraf, dus de spanning is er nu wel af. Ik denk dat we nog meer kunnen doen, maar we zitten op de goede weg. Het begint erop te lijken.”

België was eerder vandaag in drie sets te sterk voor Kenia, en gaat samen met Nederland aan de leiding in poule A. Later vandaag kan Italië zich naast de lage landen zetten als het wint van Puerto Rico. Oranje speelt komende week tegen Puerto Rico (woensdag), België (vrijdag) en Italië (zondag). De eerste vier landen van de vier poules plaatsen zich voor de tweede ronde.

Het WK van dit jaar wordt gespeeld in Nederland en Polen. Naast het Gelredome in Arnhem zijn Ahoy Rotterdam en Omnisport in Apeldoorn de plekken waar gespeeld wordt in Nederland. Gdanks, Lodz en Gliwice zijn de drie Poolse speelsteden. De finalerondes worden in Apeldoorn gespeeld.

Nederland werd vierde op het vorige WK in 2018, de beste prestatie van de vrouwenploeg tot nu toe. Selinger keerde twee jaar geleden terug als bondscoach, een functie die hij eerder van 2004 tot 2011 al had.

