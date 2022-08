Nederlandse waterpolosters overklassen Hongarije en winnen ook tweede groepswedstrijd op EK

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in Split op overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Hongarije met 13-4 (3-1 3-2 4-0 3-1). Oranje was het toernooi in Kroatië zaterdag begonnen met een royale zege op het gastland (22-6).