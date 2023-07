Nederlandse waterpolosters pakken na zinderende slotfase en penalty's tweede wereldtitel ooit

In de reguliere speeltijd kwam er dus geen winnaar. Spanje won de eerste swim-off en kwam uit de eerste aanval ook direct op voorsprong. Simone van de Kraats, woensdag uitgeroepen tot beste speelster van de halve finale tegen Italië (9-8), tekende voor het eerste doelpunt voor Nederland en via Brigitte Sleeking kwam Oranje op voorsprong. Na twee goals van de Spaanse Judith Forca schoot WK-debutante Lieke Rogge de 3-3 hard tegen de touwen. Aanvoerster Sabrina van der Sloot maakte van dichtbij de 4-3.

In het tweede part bleef het qua score stuivertje wisselen. Spanje draaide de stand naar 4-6, mede dankzij twee rake penalty’s van Elena Ruiz. Van de Kraats en Kitty Lynn Joustra brachten Nederland weer langszij: 6-6 bij rust. Over welk land voor de tweede keer wereldkampioen zou worden bij de vrouwen (Nederland was dat in 1991, Spanje in 2013) was nog niets te zeggen.