Nederlandse zeilers naast podium in Miami

Hirscher is Maier voorbij met 55ste zege

28 januari Marcel Hirscher heeft de laatste reuzenslalom voor de Winterspelen van Pyeongchang gewonnen. Het was de 55ste zege in de wereldbeker voor de Oostenrijker, die in Garmisch-Partenkirchen zijn landgenoot Manuel Feller in twee runs ruim anderhalve seconde achter zich hield. De Amerikaan Ted Ligety eindigde als derde.