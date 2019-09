Negentien vrouwen en elf mannen namens Nederland naar WK atletiek

Bokser Kasparian verder op WK

15:16 Bokser Artjom Kasparian heeft bij de WK in Jekaterinenburg de laatste 32 bereikt in de klasse tot 81 kilogram. De 24-jarige Zuid-Hollander, geboren in Rusland, versloeg in de eerste ronde de Armeniër Artush Hovhannisyan met 4-1. Kasparian neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen Paul-Andrei Aradoaie uit Roemenië.