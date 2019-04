Nets dicht bij play-offs na winst op Bucks

Polling vroegtij­dig uitgescha­keld in Antalya

6 april Kim Polling is bij de Grand Prix in Antalya in de tweede ronde uitgeschakeld. De voormalige nummer 1 van de wereld moest zich in de golden score gewonnen geven tegen de Griekse Elisavet Teltsidou, die op ippon zegevierde. Polling was in de klasse tot 70 kilogram met winst op ippon tegen de Braziliaanse Ellen Santana sterk begonnen aan het toernooi in Turkije.