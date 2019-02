New England Patriots winnen voor de zesde keer de Super Bowl

VIDEO Ook de geliefde honden van Rudi Lubbers zijn nu gered, maar hoe nu verder?

3 februari Na Rudi Lubbers zelf, én zijn vrouw Ria, zijn nu ook zijn honden gered. De oud-bokser die aan het zwerven raakte in Bulgarije, wordt er momenteel bovenop geholpen maar hij wil zijn vijf honden niet in de steek laten. Voor de dieren is nu opvang geregeld in een pension. ,,Aaahhh, m'n schatjes...”