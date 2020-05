Niet iedereen is blij met The Last Dance: ‘Liegen, liegen, liegen...’

Heel de (sport)wereld keek de laatste weken uit naar de maandag. Op die dag kwamen er namelijk telkens twee nieuwe afleveringen van The Last Dance uit, de documentaire over de grootste basketballer aller tijden: Michael Jordan. Volgens velen is het ook de beste sportdocumentaire ooit gemaakt, maar niet iedereen is er even blij mee.

Voormalig ploeggenoot Horace Grant, die ook aan het woord komt in de serie, heeft ‘teruggeschoten’ op beweringen die Michael Jordan over hem heeft gemaakt. Grant was een teamgenoot van Jordan tijdens de eerste drie kampioenschappen met de Chicago Bulls en hij komt vooral tijdens de passages van die periode veelvuldig aan het woord.

In een radio-interview met ESPN spuwde Grant gisteren vuur. Hij zei dat het ‘een leugen’ is dat hij veel informatie uit Sam Smith’s beroemde boek The Jordan Rules heeft gelekt, zoals Jordan zegt tijdens de documentaire. ,,Liegen, liegen, liegen... Als MJ een hekel aan mij heeft, laten we dit dan als mannen regelen”, zei Grant tijdens het interview. ,,Laten we erover praten. Of we kunnen het op een andere manier regelen. Maar toch zegt hij dat ik de bron achter het boek was. Sam Smith en ik zijn altijd goede vrienden geweest. Maar wat er in de kleedkamer gebeurt, is heilig. Ik zou nooit iets persoonlijks naar buiten brengen. Het is allemaal afgunst. Ik zeg je, het is wrok. En ik denk dat hij dat bewees tijdens deze zogenaamde ‘documentaire’. Als je iets over hem zegt, maakt hij gehakt van je, dan gaat hij proberen je te vernietigen.”

Grant verdedigde ook voormalig teamgenoot Scottie Pippen, die niet meer in het openbaar heeft gesproken sinds de documentaire vorige maand uitkwam. Pippen is, volgens bronnen van ESPN, als door een adder gebeten zoals hij in de Netflix-docu naar voren komt. ,,Ik heb nog nooit iemand die nummer 2 was, zoals Scottie, zo slecht geportretteerd zien worden”, zei Grant.

Bevooroordeeld

Ook Grant was net als andere voormalige teamgenoten niet tevreden met de weergave van verschillende spelers en situaties in de hele documentaire. ,,Het was een vermakelijke documentaire. Maar wij, als teamgenoten, weten dat het niet allemaal echt is. Veel dingen die Michael zei kreeg hij gewoon terug van ons. Maar dat is allemaal uit de documentaire gelaten, als je het al een documentaire kan noemen.”



Het interview eindigde met de vraag waarom Grant herhaaldelijk naar The Last Dance verwees als een ‘zogenaamde documentaire’. Er werd op gewezen dat twee van de naaste vertrouwelingen van Jordan, Estee Portnoy en Curtis Polk, uitvoerende producenten waren van de serie. Dit werd gezien als een indicatie dat Jordan het laatste woord had en creatieve controle had over het project.

